قبل دقائق من إغلاق الأبواب - النصر يتعاقد مع البرازيلي مايكون

النصر يخطف مايكون قبل إغلاق باب فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي النصر السعودي، عن إتمام تعاقدمع مع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النصر كثف مفاوضاته مع جالطة سراي خلال الأيام الماضية، من أجل إتمام الصفقة، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

نادي النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا خلال فترة الانتقالات الحالية.

أنهت إدارة نادي #النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا ..

وذلك لمدة موسم ونصف ..#مايكون_بيريرا_عالمي — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 4, 2019

مايكون سينضم لصفوف النصر لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الاتفاق مع نادي جالطة سراي.

يأتي ذلك قبل دقائق قليلة من إغلاق باب الانتقالات في المملكة العربية السعودية، ليكون هو آخر التدعيمات.

اللاعب البرازيلي الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، بدأ مشواره مع فريق كروزيرو البرازيلي، وتمت إعارته لفريق كابوفرينسي، قبل الانتقال إلى بورتو عام 2009، ثم عاد إلى البرازيل، ومنها إلى جالطة سراي.