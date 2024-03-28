قبل أشهر قليلة.. "يويفا" يدرس إجراء تغيير ثوري على يورو 2024!

تبديل بسيط قد يغير كل الأمور..

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طلب بعض المفوضين عن الاتحادات المحلية بإجراء تعديل يخص فوائم منتخبات يورو 2024.

وكان قد طلب بعض المفوضين الفنيين من الاتحادات بتوسيع قائمة المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة أوروبا بألمانيا من 23 إلى 26 لاعبًا.

رد "يويفا" كان سريعًا وإيجابيًا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أنه سيتم مناقشة هذه الاقتراحات في ورشة عمل مع المنتخبات المشاركة المقرر عقدها في 8 أبريل المقبل.

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وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أن "أي فكرة بهذا المعنى سيتم بعد ذلك دراستها وتقييمها".

وشهدت النسخة الأخيرة من البطولة، التي كان من المفترض أن تقام في 2020 وتم تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا "كوفيد - 19"، توسيعا للتشكيلات على وجه التحديد في محاولة لتعويض أي غيابات وسط البطولة بسبب الإصابات المحتملة.