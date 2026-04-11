"قبل انتقالي إلى أياكس، كان مستواي أفضل بكثير مما هو عليه الآن"

موريس ستاين مستاء من الصورة التي تشكلت عنه بعد انتهاء عمله مع أياكس. هذا ما صرح به مدرب سبارتا روتردام في حوار مع موقع NU.nl.

تم تعيين ستاين في يونيو 2023 من قبل المدير الفني السابق سفين ميسلينتات كمدرب جديد لأياكس.

لكن في غضون نصف عام، تم طرد المدرب الذي ينحدر من مدينة لاهاي. واعتُبر ستاين مسؤولاً عن النتائج السيئة.

ويلاحظ ستاين أن الصورة العامة عنه قد تغيرت منذ ذلك الحين. "عادةً ما يكون نادي مثل أياكس إضافة رائعة لسيرتك الذاتية، لكن الأمر كان مختلفًا هذه المرة. كانت صورتي أفضل بكثير قبل انضمامي إلى أياكس منها بعد ذلك."

"تلك الفترة في أياكس أثرت عليّ، وكذلك على عائلتي. فهم لم يطلبوا، على سبيل المثال، أن تظهر حياتنا الخاصة فجأة في مجلات الفضائح"، يقول ستاين.

ومع ذلك، فإن ستاين يرغب في تكرار التجربة بعد عدة سنوات قضاها في سبارتا. "أعتقد أنني أثبتت نفسي. سأجرؤ على الانضمام إلى نادٍ كبير مرة أخرى."

لا يقلق ستاين. "إذا لم يأتِ شيء، فلا بأس. أنا في وضع مالي جيد، لذا يمكنني أخذ إجازة طويلة، إذا لم يأتِ العرض المناسب الآن."

"إذا جاء عرض من نادٍ كبير، سأقبله بالتأكيد. وإذا لم يحدث ذلك، فلن أفقد النوم بسبب ذلك"، يختتم ستاين.