قبل المونديال .. رينارد يُجري عملية جراحية في الركبة

عملية جراحية للمدرب الفرنسي قبل المونديال

أجرى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عملية جراحية في الركبة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

ما هي العملية التي أجراها رينارد في الركبة؟

كشفت إذاعة "يو إف إم" عن إجراء هيرفي رينارد لعملية في غضروف الركبة، في إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة السعودية الرياض.

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Shahid Shahid

المدرب الفرنسي سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام القادمة، لكي يتمكن من السير على قدمه بشكل طبيعي، لاستكمال الاستعداد لكأس العالم.

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية استعداده للمشاركة في كأس العالم، خلال معسكر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل السفر إلى قطر.

منتخب السعودية يستعد للمشاركة في كأس العالم

ويستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وخاض الأخضر معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال فترة التوقف الدولي، خاض فيها مباراتين وديتين.

وتعادل المنتخب السعودي في المباراة الأولى أمام الإكوادور سلبيًا، ليكرر النتيجة أمام منتخب الولايات المتحدة "أمريكا" في الودية الثانية.

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