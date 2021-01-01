قبل الموعد .. ريال مدريد يستعيد راموس وهازارد

جاهزان للمشاركة أمام إلتشي

عاد الثنائي سيرخيو راموس وإيدين هازارد إلى قائمة ريال مدريد مرة أخرى من أجل مواجهة إلتشي مساء الغد بعد غياب فترة بسبب الإصابة.

ويستضيف ريال مدريد إلتشي مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة مباراة الغد تواجد العائد في المباراة السابقة كريم بنزيما إلى جانب القائد سيرخيو راموس والنجم الذي لم ينفجر بسبب الإصابات إيدين هازارد.

قائد ريال مدريد عاد من جديد إلى الملاعب بعد نحو 5 أسابيع من إجراء عملية جراحية في الركبة اليسرى خضع لها في بدايات فبراير الماضي.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2021

أما هازارد فعانى من إصابة عضلية جديدة أبعدته عن الفريق الملكي بعد فترة غياب أخرى بسبب الشعور بانزعاجات على مستوى الكاحل الأيسر.

ووفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية كان من المفترض أن تبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين، الأمر الذي يأتي في وقت حساس من الموسم.

ولكن القائد عاد إلى الفريق الملكي قبل الموعد المنتظر بعدما خاض فترة تدريبات مكثقة وعمل بشكل جاد لكي يقلص الفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وله مباراة أقل من برشلونة الثاني.