قبل اللقاء بدقائق - إصابة الشناوي واستبعاده من مواجهة الإنتاج

الأهلي يفقد حارسه الأساسي أمام الفريق الحربي وإكرامي البديل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

ويلتقي الشياطين الحمر بالفريق الحربي بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

الشناوي كان قد قرر أن يلعب أساسيًا المباراة إلا أنه شعر بإجهاد في العضلة الضامة قبل اللقاء بدقائق ليتم استبعاده.

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وتقرر أن يخوض شريف إكرامي المباراة بدلًا منه، بعدما كان سيجلس على مقاعد البدلاء، على أن يحل الشناوي بديلًا.

يذكر أن الأهلي يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحل الإنتاج خامسًا بـ31 نقطة.