قبل الكلاسيكو.. من الأفضل كاسيميرو أم بوسكيتس؟

مقارنة رقمية بين كاسيميرو وبوسكيتس لاعبي ارتكاز برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

بعد أيام فقط من فوز برشلونة على ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية مقابل لا شيء، يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو كلاسيكو آخر بالدور الثاني من الليجا.

في ظل النظر والمقارنة بين لاعبي الفريقين، نسلط الضوء على واحد من أفضل لاعبي المباراة الماضية رغم خسارة فريقه "كاسيميرو" ولاعب ارتكاز برشلونة ونجمها لسنوات طويلة "سيرخيو بوسكيتس".

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لعب كاسيميرو 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، 19 منها بدأها أساسيًا و2 من على دكة البدلاء.

أحرز كاسيميرو ثلاثة أهداف من 8 تسديدات على مرمى الخصم، كما أن دقة تمريراته بلغت 88%.

أما النقطة الأبرز لكاسيميرو هي عدد الافتكاكات الناجحة للكرة من الخصم، حيث افتك الكرة 41 مرة.

أرقام كاسيميرو الهجومية والدفاعية:

على الجانب الآخر في برشلونة لعب سيرخيو بوسكيتس 24 مباراة، منها 21 مباراة بدأها أساسيًا، لم يحرز فيهما أي هدف، ولكنه صنع هدفًا وحيدًا لفريقه.

نسبة نجاح تمريرات النجم الإسباني 89.6%، وأغلبها في ساحة الخصم، أما على مستوى افتكاك الكرة من الخصم في مباريات الدوري فلقد افتك الكرة 42 مرة.

أرقام بوسكيتس الهجومية والدفاعية: