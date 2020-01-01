قبل القمة المنتظرة .. حينما أفسد راموس خلافة كونتي للوبيتيجي في ريال مدريد

كونتي لديه فرصة ليثبت نفسه أمام لوبيتيجي

تنطلق غدًا، الجمعة، آخر مباريات الدوري الأوروبي وقمة منتظرة بين الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة، إشبيلية، والعائد من غياب دون حصد الألقاب، إنتر، في رحلة البحث عن تحقيق إنجاز تاريخي.

إشبيلية هو أكثر فريق فاز بالدوري الأوروبي في التاريخ محققًا اللقب 5 مرات منها 3 مرات على التوالي أطاح فيها بكبار أوروبا مثل ليفربول وبنفيكا وغيرها من الفرق.

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أما إنتر، فلم يلعب في نهائي أوروبي منذ خسارة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد في 2010 وقبلها كان التتويج التاريخي بالثلاثية مع جوزيه مورينيو.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، والمدير الفني لنادي إنتر، أنطوني كونتي، فالثنائي الذي يمتلك فلسفة كروية مختلفة نوعًا ما لديهما تاريخ سابق يعود ذكره إلى ريال مدريد.

ما علاقة ريال مدريد بكونتي ولوبيتيجي؟

في 2018، قرر زين الدين زيدان الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا ليقرر النادي الملكي وقتها التوقيع مع جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب إسبانيا آنذاك.

لوبيتيجي جاء إلى ريال مدريد بهدف إعادة بناء الفريق وتشكيل أسلوب وشكل لعب مختلف عما اعتاد جمهور الملكي رؤيته، فكان يهتم كثيرًا بالاستحواذ واللا مركزية في الهجوم، حتى أنّه اعتمد أحيانًا على فكرة اللعب بثلاثي وذلك بعودة كاسيميرو ليكون بين راموس وفاران.

أفكار لوبيتجي كان جيدة لكن لم تؤت بالثمار المطلوبة، وجاءت الطامة الكبرى بالخسارة 5-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة ليقرر فلورنتينو بيريز إقالته

كونتي البديل

بعد قرار إقالة لوبيتيجي وتعين سانتياجو سولاري بصورة مؤقتة، اتجه بيريز للتعاقد مع أنطونيو كونتي الذي لم يكن يدرب أي فريق وقتها بعد مغادرته تشيلسي.

الأمور كانت شبه محسومة، والاتفاق بين كونتي وريال مدريد كان قريبًا، ولكن سيرخيو راموس، قائد الملكي، خرج في تصريحات يؤكد أنّ النادي لا يدار بهذه الطريقة، وأنّه لا يوجد أي لاعب يفضل المدرب "صاحب اليد العليا" في إشارة واضحة إلى رفض كونتي وأسلوبه.

تصريحات راموس لم تكن مجرد كلام فقط للصحافة، لكنّ صوته وصل لرئيس ريال مدريد ليقرر التراجع تمامًا عن الفكرة وعدم إتمام التعاقد مع كونتي.

وبعد مرور عامين فقط على الواقعة، يعود كونتي – خليفة لوبيتيجي الذي لم يأت – ليواجه المدرب الإسباني ولكن في نهائي أوروبي.

هذه فرصة كونتي ليتفوق على لوبيتيجي ويبرهن على أنّه كان يستحق فرصة تدريب ريال مدريد ويرد على راموس بأنّ اليد العليا قد تحصد الألقاب.