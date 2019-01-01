قبل القرعة - الاتحاد الإفريقي يعلن مستويات منتخبات أمم إفريقيا 2019

تعرف على مستويات المنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تصنيفات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر، قبل القرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

التصنيف شهد صعود المغرب ونيجيريا إلى المستوى الأول للمنتخبات الإفريقية، وتواجد منتخبي غانا وكوت ديفوار في المستوى الثاني.

وجاء التصنيف كالآتي:

المستوى الأول: مصر، الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب.

المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية، غانا، مالي، كوت ديفوار، غينيا، الجزائر.

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا.

المستوى الرابع: زيمبابوي، ناميبيا، غينيا بيساو، أنجولا، تنزانيا، بروندي.

قرعة كأس أمم إفريقيا ستقام تحت سفح الأهرامات، حيث ستقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.