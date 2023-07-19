قائمة برشلونة المتوجهة إلى أمريكا.. موقف الصفقات الجديدة ومفاجأتان!

تشافي يبدأ المراحل الإعدادية للموسم الجديد..

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة اللاعبين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء الموسم التحضيري برفقة الفريق هناك وخوض 4 مباريات ودية تحضيرية.

32 لاعبًا ضموا صفقات الفريق الجديدة الأربعة "ميكا فايي - إلكاي جوندوان - إنييجو مارتينيز - أوريول روميو" لكن هناك بعض المفاجآت الأخرى في قائمة المستدعين.

القائمة تشهد وجود كل من كليمون لونجليه ضمن اللاعبين وكذلك سيرجينيو ديست، وهما اللاعبان العائدان من إعارتين إلى كل من توتنهام وإي سي ميلان على الترتيب.

لكن من المتوقع أن يخرج اللاعبان في صفقتين أخريين للإعارة خارج أسوار البلوجرانا مع رغبة الفريق الكتالوني في التخفف من رواتب لاعبيه ودعم تشكيلة تشافي بالعناصر التي يريدها.