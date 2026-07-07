قائد جديد لهولندا من ريال مدريد.. فان دايك يدرس الاعتزال دوليًا

قد يشهد المنتخب الهولندي تغييرين في القيادة بعد كأس العالم. فليس رونالد كومان وحده من يبدو أنه يقضي أشهره الأخيرة كمدرب للمنتخب، بل إن مستقبل القائد فيرجيل فان ديك مع الفريق غير مؤكد أيضًا. وفي الوقت نفسه، بدأ اللاعبون بالفعل في البحث عن خليفة محتمل.

ووفقًا لصحيفة «ألجمن داغبلاد»، يتردد اسم واحد بشكل لافت للنظر داخل الأوساط الداخلية كلما دار الحديث عن قائد جديد. ويُعتبر دينزيل دومفريس، في نظر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على حد سواء، المرشح الأبرز لتولي شارة القيادة في حال قرر فان ديك إنهاء مسيرته الدولية.

لا يزال فان ديك من بين أكثر اللاعبين الدوليين خبرة في هولندا، لكنه يقترب الآن من بلوغ سن الخامسة والثلاثين. خاض المدافع مباراته الدولية رقم 96 ضد المغرب، وهو منذ سنوات طويلة أحد الوجوه البارزة في المنتخب الهولندي. ومع اقتراب حقبة جديدة بعد كأس العالم، قد يحين الوقت بالنسبة له للتركيز بشكل كامل على مسيرته مع ناديه.

داخل المنتخب الوطني، تطور دومفريس خلال السنوات الماضية ليصبح أحد القادة الطبيعيين. ويشكل الظهير الجناح جزءًا من مجموعة القيادة، ويُظهر حضوره القوي ليس فقط داخل الملعب، بل وخارجه أيضًا.

وقد اتضح ذلك، وفقًا لصحيفة «AD»، بعد الخروج المؤلم من البطولة على يد المغرب. فبينما سادت خيبة الأمل في معسكر المنتخب الهولندي، تولى دومفريس المسؤولية على الفور. ويُقال إنه صرح: «أخبروني بما يجب فعله فيما يتعلق بالالتزامات الإعلامية، وسأكون في الطليعة».

كما يبدو التوقيت مواتياً للمدافع. سيبدأ دومفريس الموسم الجديد مع ريال مدريد، ويُعدّ، بعمره البالغ ثلاثين عاماً، أحد أكثر اللاعبين خبرة في صفوف المنتخب الهولندي.

وعندما تستأنف هولندا مشاركتها في دوري الأمم الأوروبية في أواخر سبتمبر، قد يصبح حتى أكبر لاعب أساسي في الفريق. ستلعب هولندا ضد ألمانيا في 24 سبتمبر. تلي ذلك مواجهات مع صربيا واليونان.