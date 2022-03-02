قائد المنتخب الروسي ينتقد قرار بلاده بغزو أوكرانيا!

تحدث قائد منتخب روسيا أرتيم دزيوبا عن عدم دعمه لشن بلاده الحرب على أوكرانيا في الوقت الحالي.

وكان أرتيم قد واجه انتقادات واسعة من بعض لاعبي الدوري الإنجليزي، بعد صمته الطويل حول رأيه في الغزو الروسي لأوكرانيا.

حيث في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجه مدافع إيفرتون فيتالي ميكولينكو انتقادات إلى دزيوبا، بينما استعجب جناح وست هام أندريه يارمولينكو أيضًا من سكوت لاعبي المنتخب الروسي، فأصدر قائد روسيا بيانًا يرد فيه بشكل حاد على من يطالبه بالتحدث.

ماذا قال قائد المنتخب الروسي؟

أصدر دزيوبا بيناه الخاص عبر إنستجرام، حيث يقول مهاجم زينيت سان بطرسبرج إنه ضد كل الحروب لكنه يظل روسيًا فخوراً على الرغم من تصرفات القوات المسلحة لبلاده في أوكرانيا المجاورة.

قال دزيوبا: "حتى وقت قريب، لم أكن أرغب في التحدث عن موضوع الأحداث في أوكرانيا".

وأضاف: "لم أرغب في ذلك ليس لأنني خائف، ولكن لأنني لست خبيرًا في السياسة".

وواصل: "لكن مثل أي شخص آخر، لدي رأيي الخاص، وبما أنني مطالب بالحديث في هذا الموضوع من جميع الجهات، فسأعبر عنه".

وتابع: "أنا ضد أي حرب لأنها مخيفة، لكنني أيضًا ضد العدوان البشري والكراهية، التي تزداد وتصبح مدمرة أكثر كل يوم".

وأردف: أنا ضد التمييز على أساس الجنسية، أنا لا أخجل من أنني روسي. أنا فخور لكوني روسي، ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون الآن".

واستدرك: "مرة أخرى، الحرب مخيفة. في المواقف العصيبة، يظهر الناس جوهرهم، لكن ما كل هذا الغضب الذي يصب الآن على جميع الشعب الروسي، بغض النظر عن مناصبهم ومهنهم، هؤلاء الآلاف من الناس الذين يكتبون الشتائم والتهديدات اصطفوا في الصف".

وعن انتقادات بعض لاعبي الدوري الإنجليزي له قال: "ملاحظة، وبالنسبة لبعض الزملاء الذين يجلسون في قصورهم في إنجلترا ويقولون أشياء سيئة: هذا لا يمكن أن يسيء إلينا، نحن نفهم كل شيء، السلام والخير للجميع".

جدير بالذكر أن روسيا شنت هجومًا عسكريًا واسع النطاق على أوكرانيا يوم الخميس، مع اندلاع قتال عنيف لليوم السابع في جميع أنحاء البلاد.

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