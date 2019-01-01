ما هو قانون لمسة اليد الجديد؟ وهل كان هدف ماني في مانشستر صحيحًا أم لا؟

تعرف على القوانين المتعلقة بلمسة اليد للحكم على صحة الهدف من عدمها، وهل كان هدف ماني في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد صحيحًا أم لا؟

تعيش كرة القدم في السنوات الأخيرة تطوراتٍ كبيرة فيما يتعلق بالقوانين، فقد تم إدخل تقنية الفيديو VAR منذ موسمين تقريبًا، وذلك بعد اتسخدام تقنية عين الصقر بسنوات والتي تعرضت هي الأخرى لانتقاداتٍ عديدة تمامًا كما حدث مع الفار.

لم تقتصر التعديلات على إدخال التقنيات الجديدة لعالم الساحرة المستديرة فقط، بل شمل الأمر تعديل قوانين من صميم اللعبة كالتسلل وطريقة احتساب ولعب الضربات الحرة وغيرهما، ولعل آخر هذه التعديلات والتي طرأت مع بداية الموسم الجديد هو الخاص بلمسات اليد، والتي تمت التفرقة فيه بين المهاجمين والمدافعين.

شهد ملعب الأولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد أحداثًا مثيرة خلال مباراة الشياطين الحمر أمام ضيوفهم ليفربول في ديربي شمال إنجلترا، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد تقدم في المباراة من خلال ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من دانيال جيمس أسكنها الدولي الإنجليزي في شباك الحارس أليسون.

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ورغم الاعتراضات من قبل ليفربول بحجة وجود إعاقة في بداية اللعبة من قبل ليندلوف لأوريجي، إلا أن الفار أقر بصحة الهدف.

ولكن لم ينتهِ دور الفار عند هذا الحد، بل امتد إلى إلغاء هدف التعادل لليفربول والذي أحرزه ساديو ماني بحجة وجود لمسة يد على الدولي السنغالي، مما أثار غضب يورجن كلوب وكتيبته بصورة كبيرة.

في هذا التقرير نرصد وإياكم قاعدة احتساب لمسة اليد ونُحلل إذا ما كان الهدف صحيحًا أم لا..

ما هو قانون احتساب لمسات اليد على المهاجم؟

وفقًا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين كرة القدم في شهر يونيو 2019 فإن هناك قاعدة ثابتة لا تقبل التآويل لاحتساب لمسات اليد وهي:-

" لن يحتسب الهدف في حال سجل مباشرة من لمسة يد/لمس بالذراع (وإن كان عن غير قصد)، أو جاء عبر أي لاعب سجل هدفًا أو صنع فرصة لتسجيل هدف، بعد استحواذه على الكرة عبر يده/ذراعه (حتى عن غير قصد)"

وحذفت عبارة "متعمدة" من الفقرة المخصصة للمخالفات بلمسة اليد التي تؤدي إلى تسجيل هدف.

ما هو قانون احتساب لمسات اليد على المدافع؟

يجب هنا الإشارة إلى أن الكثير يختلط عليهم الأمر في قاعدة لمسات اليد، فالبعض يظن أن الأمر ينطبق على المهاجمين والمدافعين في آن واحد.

إلا أن التعديلات الأخيرة تصب في صالح المدافع لا المهاجم، فلا يتم احتساب ركلة جزاء مثلًا للمدافع إن كانت لمسة اليد غير متعمدة، فبقيّ الوضع على ما هو عليه، أما التغير فهو فقط فيما يتعلق بالمهاجم.

لذلك يمكن القول وبوضوح أن القاعدة تجعل أي لمسة يد على المهاجم سواء كانت بقصد أم لا تُلغي الهدف بدون نقاش.

كيف أحرز ساديو ماني هدف ليفربول في مانشستر يونايتد؟

أحرز ماني هدف ليفربول الذي ألغاه الفار بعدما تسلم كرة طولية بقدمه ثم لمست الكرة يده بوضوح قبل أن يمر من ليندلوف مدافع اليونايتد ويُسكن الكرة شباك الحارس دافيد دي خيا.

ومنذ اللحظة الأولى للهدف وانطلقت اعتراضات لاعبي مانشستر يونايتد، مما جعل الحكم يلجأ لتقنية الفيديو والتي أقرت بوجود لمسة يد وإلغاء الهدف.

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هل كان هدف ماني صحيحًا أم لا؟

القاعدة القانونية الجديدة تنص على رفض أي نوع من أنواع لمسات اليد على المهاجم سواءً كان بتعمد أم لا، وهو الأمر الذي يمنع التآويل نهائيًا ويضع الجميع أمام حقيقة ثابتة وهي أن الهدف من الناحية القانونية غير صحيح.

إذا ما لم يقم الفيفا بهذه التعديلات، فكان من الممكن احتساب الهدف، على شاكلة هدف فيرناندو لورينتي لتوتنهام في شباك مانشستر سيتي والذي أتى من لمسة يد غير متعمدة، ولكن التعديلات تضع حدًا للأمر بوضوح.