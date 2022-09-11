قانوني: لن يُعاد إيقاف حمدالله إلا في حالة واحدة

مركز التحكيم كان قد رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله

أكد القانوني أحمد الشيخي أن انسحاب سلطان الصامل من التحكيم في قضية النصر ضد الاتحاد وعبد الرزاق حمدالله والمنظورة في مركز التحكيم الرياضي السعودي لا يعني أبدًا عودة إيقاف المهاجم المغربي عن اللعب.

مركز التحكيم الرياضي كان قد قرر رفع الإيقاف عن حمدالله حتى البت النهائي في القضية، لكن انسحاب محكم الاتحاد من القضية فتح الباب للحديث عن إلغاء هذا القرار وعودة اللاعب للغياب عن مباريات فريقه والبداية مع مواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

لماذا انسحب الصامل من قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد؟

الصامل هو أحد 3 محكمين في القضية، وهو اختيار نادي الاتحاد، حيث تنص لوائح مركز التحكيم الرياضي على اختيار كل طرف لمُحكم بجانب تعيين مُحكم محايد من قبل المركز.

الأسبوعين الأخيرين كانا قد شهدا ضغوطًا كبيرة مصدرها الإعلام النصراوي على الصامل لإقصائه من القضية، وذلك بسبب تشجيعه لنادي الهلال ورؤيتهم أن ذلك قد يجعله ينحاز ضد النصر.

ونشر عددًا من الإعلاميين النصراويين صورًا تحمل منشورات سابقة للصامل يسخر فيها من النصر بشدة ويُظهر حبه ودعمه للهلال، وقد طالبوا بإبعاده عن القضية لضمان العدالة والنزاهة.

الصامل وحسب الجزيرة وتحديدًا الصحفي أحمد العجلان استجاب لكل تلك الضغوطات وتقدم باعتذار عن الاستمرار في القضية لمركز التحكيم الرياضي، وقد وافق المركز على طلبه بالفعل.

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حمدالله لن يُوقف مجددًا إلا في حالة واحدة

رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله سمح له بالمشاركة في انتصار الاتحاد على الرائد في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الإعلام النصراوي شن حملة كبيرة في الساعات الأخيرة لإعادة إيقاف حمدالله ومنعه من اللعب حتى انتهاء مدة إيقافه البالغة 4 أشهر، لكن الشيخي أوضح خلال تصريحاته في قناة SSC أن الطبيعي هو بقاء القرار كما هو فيما الاستثناء هو إلغائه.

وأوضح قائلًا "استمرار قرار تعليق الإيقاف أم التراجع عنه سيكون عند محكم الاتحاد الجديد بجانب المحكمين الآخرين، الأصل بقاء الحال كما هو عليه فيما الاستثناء هو التراجع عنه".

أضاف "العامل الحاسم في ذلك هو إفادة سلطان الصامل في خطاب الاعتذار عن الاستمرار في القضية، إذ حالة واحدة ستعني عودة القضية لنقطة الصفر وهي اعتراف الصامل بأن اعتذاره لأسباب تتعلق بالحياد أو تعارض المصالح، أما لو قال أنه انسحب لأسباب تتعلق بسفره أو عمله أو حتى الضغوطات التي تعرض لها فالطبيعي أن يستمر قرار تعليق الإيقاف كما هو".

يُشار إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كانت قد أوقفت حمدالله 4 أشهر على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع الاتحاد خلال سريان عقده مع النادي، ولكن النادي الجداوي تقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي وتقدم بعده بطلب لرفع الإيقاف مؤقتًا حتى البت النهائي في القضية وهو ما وافق عليه المركز قبل مواجهة الرائد.