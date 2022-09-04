قالوا مورينيو روما غير .. سبيشال وان يتلقى ثالث أكبر خسارة في مسيرته!

روما سقط بصورة مفاجئة بالخسارة برباعية نظيفة أمام أودينيزي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سقط نادي روما بأربعة أهداف دون رد أمام مضيفه أودينيزي، في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب "فريولي".

خسارة روما أمام أودينيزي كانت الأولى لفريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، والتي جعلت النادي يتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "سيري آ"، بعد أن كان يتقاسم الصدارة مع أتالانتا بعد نهاية الجولة الرابعة.

لكن بعيدًا عن موقف روما في الدوري الإيطالي، فإن تلك الخسارة كانت واحدة من أقسى الخسارات وأعنفها على المدرب البرتغالي المخضرم.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن الخسارة أمام أودينيزي برباعية نظيفة هي أكبر خسارة في تاريخ مورينيو في الدوري الإيطالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها المرة الثالثة فقط في مسيرة مورينيو التي يخسر فيها بفارق أربعة أهداف أو أكثر في بطولات الدوري مع الأندية التي دربها.

السقوط الأول لمورينيو بفارق أربعة أهداف أو أكثر كان بالخسارة مع ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 5-0 في عام 2010، وهي واحدة من أشهر مباريات "الكلاسيكو" في السنوات الأخيرة.

أما السقوط الثاني، جاء مع مانشستر يونايتد في عام 2016، حين سقط مورينيو أمام ناديه السابق تشيلسي برباعية نظيفة أيضًا.