قاتل النصر .. محمد نور: ابن الأهلي هو لاعب الاتحاد المستقبلي

نجم مهم يُخطط الاتحاد لضمه مستقبلًا

يخطف سميحان النابت نجم التعاون الإعجاب بأدائه الممتاز في الدوري السعودي منذ الموسم الماضي، وقد رفع هدفه القاتل في مرمى النصر خلال الجولة الأخيرة من أسهمه كثيرًا لدى الإعلام والجماهير.

محمد نور أسطورة نادي الاتحاد أحد كبار المعجبين بالنابت وقد كان دائم الإشادة به في الموسم الماضي وطالب مرارًا إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد معه.

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حسين عبد الغني وخلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" أشاد كثيرًا باللاعب، بقوله "النابت لاعب ممتاز لديه إمكانيات كبيرة، وأبرز ما يُميزه ثقته العالية بنفسه، لقد لعبت معه في نادي أحد وأعرفه جيدًا".

تدخل نور في النقاش وقال لمقدم البرنامج، خالد الشنيف، "هذا لاعبنا، النابت هو لاعب الاتحاد المستقبلي"، ليرد الشنيف "هذا ابن الأهلي ومن ثم انتقل إلى عدة أندية حتى وصل للتعاون".

نور عاد وأضاف "كان لاعب الأهلي، هو سيأتي للاتحاد مستقبلًا. هو لاعب ممتاز وأهم ما يُميزه جهده الكبير وثبات مستواه وجودة أدائه في كل المباريات، يستحق تمامًا التواجد مع المنتخب".

Shahid

يُشار إلى أن صاحب الـ26 عامًا كان على رأس أهداف الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وقد حاول النادي ضمه بشدة إلا أن التعاون تمسك به ورفض التخلي عنه.

النابت الذي سجل هدف التعاون القاتل في مرمى النصر خلال المواجهة الأخيرة بين الناديين خريج الفئات السنية في الأهلي وقد لعب لأندية أحد وأبها قبل أن ينتقل للتعاون في يناير 2020 ويتألق بقميصه.