قائمة شباب الأهلي الآسيوية .. استبعاد نجمان وظهور هلالي سابق

شباب الأهلي يستعد لدوري أبطال آسيا

أعلن مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن القائمة المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا، خلال شهر أبريل الجاري.

ويسعى شباب الأهلي في السير بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مشاركته في النسخة الحالية رغبة في تحقيق اللقب.

وكشف المدير الفني للفريق الإماراتي عن القائمة التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في دور المجموعات بنظام التجمع.

واستبعد مهدي علي كلًا من عمر عبدالرحمن "عموري" وأحمد خليل نجما الفريق من الأسماء التي ستشارك في دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي: ماجد ناصر وحسن حمزة وجمال إسماعيل وراشد عبدالله وحمدان الكمالي وسالمين خميس ومحمد مرزوق ويوسف جابر ووليد عباس ومحمد جابر وعبدالعزيز هيكل وسعود عبدالرزاق وسعيد أحمد وعبدالعزيز صنقور ويحيى الغساني وعبدالله عبدالرحمن وأحمد عبدالله جميل وعبدالله النقبي ومروان فهد وحارب عبدالله وعيد خميس وماجد حسن أوأحمد الهاشمي ومحمد جمعة وكارلوس إدواردو وفيديريكو كارتابيا وجلال الدين ماشاريبوف وإيجور جيسوس.

ويشارك شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا بالمجموعة الأولى بجانب كلًا من الهلال وأجمك واستقلال دوشنبه الإيراني، والتي ستقام مبارياتها في مدينة الرياض.