قائمة ريال مدريد | غياب راموس وعودة بنزيما أمام إشبيلية
أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، قائمة الفريق الملكي لمواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني والتي شهدت عودة كريم بنزيما وخروج سيرخيو راموس.
ريال عاد مؤخراً من السعودية هذا الأسبوع، بعد اقتناص لقب كأس السوبر الإسباني، على حساب فالنسيا وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة.
وشهدت القائمة غياب ألفارو أودريوزولا وجاريث بيل وماريانو دياز وفيدي فالفيردي وخاميس رودريجيز.
📝✅ ¡Lista de convocados para el partido contra el @SevillaFC ! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/POkNA8yRks— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 17, 2020
بينما تواجد لوكاس فاسكيز وبراهيم دياز في القائمة بعد تعافي الثنائي من الإصابة بهدف الحصول على فرصة في التشكيل الأساسي.
وكان بنزيما وراموس قد ظهرا في التدريبات الصباحية للبلانكوس، إلا أنّ زيدان فضّل عدم الدفع براموس وإراحته.
عودة بنزيما بالتحديد تمثل أهمية كبيرة لزيدان، نظراً لعدم جاهزية الصربي لوكا يوفيتش، حيث غيابهما معاً سيمثل أزمة هجومية حادة.
يذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل إشبيليه المركز الرابع بـ35 نقطة.