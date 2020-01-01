قائمة ريال مدريد | غياب راموس وعودة بنزيما أمام إشبيلية

راموس لن يشارك أمام فريقه السابق

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، قائمة الفريق الملكي لمواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني والتي شهدت عودة كريم بنزيما وخروج سيرخيو راموس.

ريال عاد مؤخراً من السعودية هذا الأسبوع، بعد اقتناص لقب كأس السوبر الإسباني، على حساب فالنسيا وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة.

وشهدت القائمة غياب ألفارو أودريوزولا وجاريث بيل وماريانو دياز وفيدي فالفيردي وخاميس رودريجيز.

بينما تواجد لوكاس فاسكيز وبراهيم دياز في القائمة بعد تعافي الثنائي من الإصابة بهدف الحصول على فرصة في التشكيل الأساسي.

وكان بنزيما وراموس قد ظهرا في التدريبات الصباحية للبلانكوس، إلا أنّ زيدان فضّل عدم الدفع براموس وإراحته.

عودة بنزيما بالتحديد تمثل أهمية كبيرة لزيدان، نظراً لعدم جاهزية الصربي لوكا يوفيتش، حيث غيابهما معاً سيمثل أزمة هجومية حادة.

يذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل إشبيليه المركز الرابع بـ35 نقطة.