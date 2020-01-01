قائمة ريال مدريد – استمرار غياب هازارد وبيل وعودة كاسيميرو

ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو، في ديربي العاصمة الإسبانية غداً.

ويستضيف الفريق الملكي نظيره أتلتيكو، مساء غد السبت في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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وشهدت القائمة، غياب هازارد وجاريث، وإبراهيم دياز بالإضافة إلى رودريجو.

وعاد كاسيميرو وميليتاو وإيسكو للفريق من جديد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتيوبي.

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس رودريجيز – إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما – لوكاس فاسكيز – يوفيتش – فينسيوس جونيور.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر جدول الترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما أتلتيكو في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.