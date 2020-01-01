قائمة ريال مدريد أمام خيتافي: استبعاد خاميس رودريجيز لأسباب فنية

أيضًا نجوم غائبون خوفًا من تفاقم الإصابات..

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه المتوجهة إلى ملعب ألفونسو بيريز لمقابلة خيتافي مساء السبت ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

مباراة خيتافي هي الأولى لريال مدريد في عام 2020 والأخيرة في الدوري قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض بطولة السوبر مع برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

قائمة الملكي ضمت 19 لاعبًا كما جرت العادة، غير أن المفاجأة كانت بقيام زيدان باستبعاد نجمه خاميس رودريجيز على الرغم من جاهزيته البدنية والفنية للمباراة.

الدولي الكولومبي كان قد أُصيب في الأشهر الأخيرة وغاب عن الملاعب لمدة طويلة، غير أنه عاد للتدريبات من جديد في 19 ديسمبر الماضي وبات جاهزًا بنسبة 100%، مما يؤكد أن القرار فني وليس بسبب الإصابة.

في الوقت نفسه فإن زيدان فضّل أن يستبعد مارسيلو ولوكاس فاسكيز العائدين من الإصابة كإجراء احترازي حتى يؤمن مشاركتهما في بطولة السوبر الأسبوع المقبل.

كما خلت القائمة من براهيم دياز وكذلك ماريانو دياز، فأصبح من الواضح أنهما خارج حسابات زيزو وبالفعل بدأت إدارة فلورنتينو بيريز في البحث عن نادٍ جديد لهما يشاركان فيه بصورة مستمرة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي سيلتقي مع إسبانيول لحساب نفس الجولة.