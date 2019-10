قائمة بلجيكا | غياب دي بروينه وتواجد كورتوا رغم الإصابة

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قائمة فريقه لمواجهة سان مارينو وكازاخستان في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

وشهدت القائمة غياب كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، للإصابة والتي لن تجعله قادرًا على المشاركة ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

كما تواجد تيبو كورتوا في القائمة رغم إصابته مع ريال مدريد وغيابه عن لقاء غرناطة غدًا، السبت.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، سيمون مينيوليه، ماتز سيلس، فان كرومبروج.

الدفاع: توبي ألدرفيلد، بوياتان ديندونكر، براندون ميشيل، توماس فيرمالين، فيرتونخين.

الوسط: يانيك كراسكو، تيوموي كاستاجني، ناصر شاذلي، ثورجان هازارد، توماس مونييه، برايت، تيليمانس، هانز فانكين، أكسل فيتسل.

الهجوم: إيدين هازارد، عدنان يانوزاي، ماكسيم ليستيين، دريس ميرتينس، أوريجي، روميلو لوكاكو، ميتشي باتشواي، كريستيان بينتكي، ياري فيرشايرن.

جدير بالذكر أنّ بلجيكا تتصدر المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة في 6 مباريات.

📝 2️⃣8️⃣ Devils for our games against San Marino and Kazakhstan 🤩 #EURO2020 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/ghJzpbVr6x