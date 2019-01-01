قائمة باريس .. مبابي يغيب وإيكاردي وكافاني في الهجوم أمام بريست

مبابي خارج مباراة باريس سان جيرمان وبريست

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمواجهة بريست في الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة الفريق العاصمي، استمرار غياب البرازيلي نيمار، بينما غاب عنها أيضاً كيليان مبابي وأندير هيريرا.

ويغيب مبابي عن بعثة فريقه لمواجهة بريست، كإجراء احترازي من الطاقم الفني للفريق، بسبب الآلام التي شعر بها في مباراة فريقه الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

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وسيقود الثنائي إيديسون كافاني، وماورو إيكاردي هجوم الفريق، في المباراة المنتظرة مساء الغد.

جدير بالذكر أن باريس يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن انجيه صاحب المركز الثاني.