قائمة الزمالك – عودة مدبولي وعنتر لمواجهة نصر حسين داي

الزمالك بحاجة إلى الفوز أو التعادل من اجل التأهل إلى الدور القادم من الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك على قائمة فريقه التي ستسافر إلى الجزائر لخوض المباراة الهامة أمام نصر حسين داي في بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، مساء الأحد القادم.

واستمر غياب كلاً من أيمن حفني ومصطفى فتحي عن قائمة الفارس الأبيض للإصابة، بينما غاب كلاً من محمد إبراهيم ومحمد حسن لأسباب فنية.

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وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد – عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - حازم إمام.

يحتفل اليوم رضا عبد العال نجم فريقي الزمالك والأهلي في التسعينات وأحد أمهر لاعبي الكرة المصرية عبر تاريخها بعيد ميلاده الـ54 🎂🎉



عيد ميلاد سعيد لصاحب التصريحات المثيرة للجدل دائمًا 😅 pic.twitter.com/lC31iH9BKL — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود كهربا - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أحمد مدبولي - محمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب.