قائمة الزمالك – عودة النقاز وعلاء لمواجهة سموحة

الزمالك يستضيف سموحة من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفاً على حساب سموحة، مساء غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض، عودة حمدي النقاز ومحمود علاء إلى الظهور من جديد بعد تعافيهما من الإصابة، بينما يظهر محمد إبراهيم من جديد.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد.