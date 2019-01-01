قائمة الزمالك – تواجد كهربا وعلاء وعودة محمد إبراهيم استعداداً لمباراة الأهلي

بعثة الزمالك سافرت إلى الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه التي تخوض مباراة الأهلي، مساء غداً السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، في السابعة من مساء غد اًالسبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد محمود علاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر الودية الأخيرة أمام نيجيريا.

وعاد محمد إبراهيم إلى الظهور في قائمة الفارس الأبيض، بعد غيابه في الفترة الأخيرة.

قبل القمة.. ما هو أفضل هدف شاهدته في تاريخ مباريات الزمالك والأهلي؟ 👀 pic.twitter.com/SWx5K4Zicd — جول مصر (@goaleg) March 29, 2019

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أيمن حفني.

خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد أحداد.