قائمة البرازيل .. غياب أليسون وثنائي ريال مدريد وتواجد نيمار

قائمة البرازيل لمباراتي بوليفيا وبيرو

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة منتخب بلاده، للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020.

وشهدت قائمة السامبا، غياب الحارس أليسون بيكر للإصابة، وثنائي ريال مدريد فينسيوس جونيور ورودريجو، وتواجد نيمار.

تيتي: نيمار هو القائد وهدفنا الفوز بكأس العالم قطر 2022

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ومن المنتظر أن يلعب المنتخب البرازيلي، أمام بوليفيا يوم 26 مارس الجاري، ثم بيرو يوم 31 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة البرازيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون (بالميراس)، إيدرسون (مانشستر سيتي) ، إيفان (بونتي بريتا).

خط الدفاع: دانييلو (مانشستر سيتي)، دانى ألفيش (ساو باولو)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، رينان لودى (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، فيليبي (أتلتيكو مدريد) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فابينيو (ليفربول)، آرثر ميلو (برشلونة)، برونو جيماريش (ليون)، فيليب كوتينيو (بايرن ميونخ)، إيفرتون ريبرو (فلامينجو).

خط الهجوم: نيمار (باريس سان جيران)، إيفرتون (جريميو)، – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، برونو هنريكي (فلامنجو)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، ريتشارلسون (إيفرتون) - جابرييل باربوسا (فلامنجو).

ومن المنتظر أن تنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، خلال فترة التوقف الدولي القادمة ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة لكأس العالم، بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.