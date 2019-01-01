قائمة الأهلي – لاسارتي يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك وظهور صالح جمعة والسولية

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت القادم في قمة الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني، للنادي الأهلي قائمة فريقه لخوض مباراة القمة، أمام الزمالك يوم السبت القادم، على استاد برج العرب في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري.

وظهر صالح جمعة ومحمد شريف في قائمة الأهلي من جديد، بينما حجز عمرو السولية مقعده في قائمة الشياطين الحمر، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ويغيب عن الشياطين الحمر، في ديربي القاهرة كلاً من شريف إكرامي بسبب عدم اكتمال شفائه، وهشام محمد بسبب الإصابة التي لحقت به في مران الفريق منذ يومين، بينما يغيب كريم وليد بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

قبل الكبار... قمة ناشئين الزمالك والأهلي حبايب 🤝



⭕️ تعادل الزمالك والأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بين فريقي مواليد 2002 في بطولة دوري القطاعات. pic.twitter.com/De6DRe0Pc0 — جول مصر (@goaleg) March 28, 2019

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – باسم علي – سعد سمير – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول – محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – محمد شريف – ناصر ماهر – صالح جمعة – جيرالدو – رمضان صبحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو – جونيور أجاي.