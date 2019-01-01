قائمة الأهلي - فايلر يستبعد 7 لاعبين قبل مواجهة بلاتنيوم

الأهلي يستعد لمواجهة بلاتنيوم في تمام التاسعة من مساء السبت.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي، في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف بلاتنيوم الزيمبابوي مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام.

قائمة الأهلي غاب عنها 4 لاعبين للإصابة وهم: "محمد محمود مدي فتحي ورمضان صبحي ومحمود وحيد"، وثلاثة لاعبين لأسباب فنية: "صالح جمعة صلاح محسن، مروان محسن".

سيد عبد الحفيظ: نحترم جميع الخصوم ودوري الأبطال مهمة لـ الأهلي وجماهيره

قائمة الأهلي ضمت الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، سعد سمير، محمود متولي، أحمد فتحي.

خط الوسط: وليد سليمان ، حسام عاشور ، محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وأليو ديانج.

خط الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بلاتنيوم، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الثانية، التي يستحوذ عليها النجم الساحلي التونسي.