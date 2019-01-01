عودة متولي وفتحي والسولية - قائمة الأهلي للقاء الاتحاد السكندري

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدٍ الإثنين.

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري مساء غدٍ الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة.

قائمة الأهلي شهدت عودة أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي، بينما تم استبعاد رامي ربيعة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

الأهلي: مواجهة الاتحاد صعبة ونلعب من أجل الفوز

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، أليو ديانج.

الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي.

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة، بالانتصار في 7 مباريات.