غيابات بالجملة في قائمة ألمانيا لختام تصفيات أمم أوروبا

أعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، قائمة المنتخب التي تواجه أيرلندا الشمالية وبلاروسيا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وتحتل ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة مناصفة مع هولندا، وذلك قبل جولتين من ختام التصفيات.

وشهدت القائمة عودة نجم ريال مدريد توني كروس، وليون جوريتسكا، متوسط ميدان بايرن ميونخ، بالإضافة لماتياس جينتر، مدافع مونشنجلادباخ بعد التعافي من الإصابات.

وغاب عن القائمة نيكلاس زوله وتيلو كيرير، المدافعان، بداعي الإصابة، واستمرار استبعاد يوليان دراكسلر بسبب عدم المشاركة في بي إس جي.

كما لم يتم استدعاء الحارس كيفين تراب من إينتراخت فرانكفورت، واستمرار ابتعاد مارسيل هالستينبرجر، مدافع لايبزج، وأنتونيو روديجر، مدافع تشيلسي المصاب.

وتم توجيه الدعوة مرة أخرى لمتوسط ميدان باير ليفركوزن ناديم أميري بعد وجوده في التجمع الأخير للمانشافت، وتألقه مع فريقه.

Our squad for the final internationals of 2019 against Belarus and . 🇩🇪#GERBLR #GERNIR #DieMannschaft pic.twitter.com/QzquXMg9O1