قائد وحارس واتفورد بعد الثلاثية: هزمنا ليفربول بالواقعية

ونجم المباراة يحظى بإشادة خاصة

أكد قائد واتفورد تروي دييني، أحقية فريقه في الفوز التاريخي الذي تحقق على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة قال صاحب الهدف الثالث "كان يومًا رائعًا بالنسبة لنا، أعتقد أنه أفضل أداء لنا منذ فترة، إذ كنا نشعر بسوء حظ في بعض الأحيان في الأسابيع القليلة الماضية، وكل لاعب تمتع بالجودة المطلوبة في هذه المباراة، وذلك أمام فريق قوي لن يفوز فقط بالدوري بل ببطولات أخرى".

وأضاف "نحن واقعيون ونعرف أننا لسنا جيدين من الناحية الفنية، ونعرف أيضًا صعوبة موقفنا الذي نناضل من أجله، لذا كنا نقوم بعملنا على أكمل وجه، وكنا على يقين أن النتائج ستتحسن، والحمد لله كان يومًا رائعًا لنا".

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وعن زميله إسماعيلا سار الذي سجل أول هدفين وأهدى له الثالث على طبق من فضى، قال "إنه لاعب لا يُصدق، وموهبة مدهشة بحق، والشيء الجيد أنه ما زال لديه الكثير ليتعلمه، ومن المؤكد سيواصل التعلم، لكني أرى أن الأداء الجماعي كان مفتاح الفوز، وينبغي علينا أن نشكر دولوفيو بشكل خاص بعد إصابته السيئة".

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وختم حديثه "يجب أن نتعامل مع الأمر على حقيقته، لقد حصلنا على ثلاث نقاط وعلينا أن نواصل على ذلك، ربما سنستمتع بالفوز يوم أو يومين، لكن علينا الاستعداد بشكل جيد لمباراة كريستال بالاس القادمة".

فيما قال الحاري بون فوستر لشبكة "سكاي سبورتس": "أفعل ذلك كل أسبوع! ويكون الأمر سهلاً إذا فعلت ذلك، باللعب بطريقتنا مع تقدم ثلاثة من العمق للحصول على الكرة، وكنا نعرف أن خطة لعبنا ستؤتي ثمارها".

وتابع عن نجم المباراة "سار موهبة جيدة جدًا، ولاعب هادئ جدًا أمام المرمى ويتمتع بسرعة لا تصدق".

وأنهى حديثه "كنا نعتقد أننا لعبنا ضدهم في أنفيلد أننا الطرف الأفضل في ذلك الوقت، والآن –بعد الثلاثية- هناك الكثير من العمل ينبغي علينا القيام به".

وبهذا الفوز، قفز واتفورد إلى المركز السابع عشر بعدما رفع رصيده لـ27 نقطة، متفوقًا على بورنموث بفارق الأهداف، فيما احتفظ الريدز بالصدارة برصيد 79 نقطة على بعد 22 نقطة من الوصيف مانشستر سيتي.