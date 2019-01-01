قائد قطر: مواجهة الإمارات "ديربي خليجي" وهدفنا النهائي

قائد قطر يتحدث عن الضغوط التي سيواجهها فريقه أمام الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، على أن فريقه يحتاج إلى الصبر والهدوء في مباراة الإمارات في كأس آسيا، من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية.

المنتخب القطري سيواجه نظيره الإماراتي، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد.

الهيدوس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحتاج للصبر والهدوء، وأيضًا تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز، والتركيز على هدفنا".

قائد قطر تابع: "منتخب الإمارات قدم مباريات جيدة في البطولة، ونعرف أن المباراة صعبة، وتحتاج لجهد إضافي من جميع اللاعبين، ونحن مستعدين لإنجاز هذه المهمة".

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إليكم أبرز أرقام اللقاء 🔢 pic.twitter.com/Tp5tLU1xuM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019

حسن الهيدوس اعتبر المباراة بمثابة ديربي خليجي، حيث أكد على أن هذا الأمر سيزيد ن صعوبة المباراة، متمنيًا أن يصعد المنتخب القطري للمباراة النهائية".

واختتم قائد قطر تصريحاته متحدثًا عن الضغط الجماهيري، حيث قال: "اعتدنا على مثل هذه الضغوطات، وأتمنى أن نوفق، والمباراة بمثابة المباراة النهائية".

وحجز المنتخب الياباني مقعدًا في نهائي كأس آسيا 2019، بعد الفوز على إيران، حيث سيتم تحديد الطرف الثاني من مباراة قطر والإمارات غداً الثلاثاء.