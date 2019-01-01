قائد قطر: طلبت من اللاعبين الصبر حتى توجنا باللقب

حسن الهيدوس يعلق على التتويج بكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، عن سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات.

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الهيدوس قال خلال تصريحات عقب المباراة: "قلت للاعبين اتعبوا واصبروا، حتى وصلنا لما وصلنا له، بالتتويج بكأس آسيا".

الأخطبوط 🐙

السد 🧱

وش السعد يا سعد 🧤



مبروك لـ سعد الشيب حارس العرين القطري 🇶🇦 .. أفضل حُرّاس #كأس_آسيا2019 🥅🚫#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/QO6nRInLk7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

قائد قطر تابع: "وهذا ما كنا نعمل لأجله، ونبارك لأمير قطر، وسمو الشيخ جاسم لا يقصروا معنا وشكرًا للشعب القطري الذي وقف معنا، الله لك الحمد".

واختتم حسن الهيدوس تصريحاته، معلقًا على الفوز بمداعبة، حيث قال: "هكرنا الكمبيوتر الياباني".

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بينما خسر اليابان الذي حصل على اللقب 4 مرات سابقة، لأول مرة مباراة نهائية في كأس آسيا.