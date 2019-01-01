قائد قسنطينة: شكرًا للإسماعيلي ولم نكن نتخيل ما وصلنا له

وليد بن شريفة يؤكد طمع فريقه في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد وليد بن شريفة؛ قائد شباب قسنطينة الجزائري، أن الإسماعيلي لم يكن خصمًا سهلًا على الإطلاق، موضحًا أنه قدم مباراة كبيرة والعودة أمامه لم تكن سهلة.

السنافر حققوا الفوز أمام الدراويش بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن شريفة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "المباراة كانت صعبة للغاية، لأنها آخر حظوظ الإسماعيلي في البطولة، بالفعل لاعبوه قدموا كل شيء باللقاء وخلقوا صعوبات لنا، ونجحوا في هز شباكنا رغم أنه من الصعب أن نستقبل هدفين على أرضنا، لذلك شكرًا للدراويش على المباراة الكبيرة التي قدموها".

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وأضاف: "نحن آمنا بحظوظنا وبشخصيتنا ويتبقى لنا خطوة واحدة على التأهل لدور الـ8 وكتابة التاريخ".

قائد السنافر تابع: "لم نكن نتخيل الوصول لهذه المرحلة، وقعنا في مجموعة الموت ولم يرشحنا أحد للعبور، الجميع رشح مازيمبي وأي من الإسماعيلي أو الأفريقي ولم يذكروننا، لكن طموحاتنا كانت كبيرة والميدان شيء آخر، والآن نحن نطمع في البطولة".

يذكر أن السنافر بحاجة لنقطة واحدة من مباراتين للتأهل إلى دور الـ8، حيث يتصدروا المجموعة حاليًا برصيد عشر نقاط، ويتذيل الدراويش الجدول برصيد نقطة واحدة.