قائد فلسطين: الكرة لا تعرف مستحيلات وقادمون للإمارات لفعل شيء

أسود كنعان يسجلون بعد أيام مشاركتهم الثانية في كأس آسيا بعد أن كانت المشاركة الأولى عام 2015

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبداللطيف البهداري؛ قائد منتخب فلسطين، أن منتخب بلاده لا يرغب فقط في مجرد المشاركة في كأس آسيا، مشددًا على أن اللاعبين عازمون على تقديم شيء للكرة الفلسطينية.

ومن المنتظر أن ينطلق كأس آسيا 2019، بالإمارات في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير المقبل.

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البهداري قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "مجموعتنا صعبة، ينلعب مع بطل النسخة السابقة من البطولة إستراليا، وكذلك ضد سوريا والأردن، هي من أصعب المجموعات، لكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم".

وأضاف: "لاعبونا رجال وعلى قدر المسؤولية وبالروح والعزيمة وبهمة الشعب الفلسطيني، قادمون إلى الإمارات لفعل شيء للكرة الفلسطينية".

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القرعة كانت قد أسفرت عن وقوع أسود كنعان في المجموعة الثانية، على أن يستهلوا مشوارهم بملاقاة سوريا في السادس من يناير ثم إستراليا في يوم 11 ثم الأردن في 15 من الشهر ذاته.