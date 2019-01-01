قائد عمان : مواجهة إيران للتاريخ والجماهير على الوعد

لعبنا في مجموعة قوية مع اليابان وأوزبكستان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد قائد المنتخب العماني الأول لكرة القدم أحمد مبارك (كانو)، على جاهزية منتخب بلاده لمواجهة المنتخب الإيراني في إياب دور الـ16 بمنافسات كأس آسيا 2019.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراتهم أمام المنتخب الإيراني قال كانو : "إيران منتخب قوي وصاحب خبرة، ولديه لاعبون مؤثرون، ونحن أيضاً فريق قوي ولعبنا في مجموعة قوية مع اليابان وأوزبكستان".

ويعول قائد "الأحمر" على الجماهير بشكل كبير في هذه المواجهة وقال في تصريحاته : " الجماهير وقفت معنا بشكل كبير في دور المجموعات، وننتظرها بقوة خلال المباراة الهامة أمام إيران". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأكمل اللاعب حديثه عن هذه المواجهة قائلاً : "هي مباراة تاريخية ونحن في حالة جيدة ومعنوياتنا عالية، وسنقدم كل ما لدينا من أجل كتابة التاريخ".

🗣️ رسالة من محسن الغساني لـ جمهور منتخب عُمان 🇴🇲 قبل مواجهة إيران الصعبة غدًا في دور الـ 16 من #كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول



( 🎥 : @OmanFA )pic.twitter.com/7qpbq7cmv3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وخسرت عُمان بصعوبة 1-2 أمام أوزبكستان بعد هدف في الدقائق الأخيرة، بينما تعثرت أمام اليابان بسبب ركلة جزاء غير صحيحة، قبل أن تهزم تركمانستان 3-1 وتتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وحصدت المنتخب العماني إشادة كبيرة، حيث وصفه البعض بالمنتخب الأفضل عربياً من ناحية الأداء في الملعب.