قائد صن داونز: قميص إنييستا وشيكابالا سر سعادتي

ما علاقة قميص إنييستا بشيكابالا؟

كشف قائد نادي صن داونز الجنوب أفريقي، هلومفو كيكانا، عن أفضل ذكرياته في كرة القدم والتي تضمنت نجم الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، وأسطورة برشلونة، أندريس إنييستا.

شيكابالا ترك الزمالك في أكثر من مناسبة قبل أن يعود ويستقر في فريق الطفولة.

وكان محمود عبد الرازق قد رفع بطولتي كأس السوبر الأفريقية ثم المصرية والتي حققهما الزمالك مطلع العام الجاري.

المزيد من الفرق

وقال كيكانا في تصريحات صحفية: "لدي ذكريات رائعة في كرة القدم، وأهمها في 2016 حينما حققت دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك".

وتابع: "احتفظ بقميص شيكابالا الذي أخذته منه في هذه المباراة لأنه يمثل لي ذكرى جيدة بتحقيق لقب الأبطال".

شيكابالا يمنح سبورتينج لشبونة نصف مليون يورو من خزينة الزمالك

أما بالنسبة لإنييستا، فواصل: "لعبنا مباراة ودية أمام برشلونة في 2018 وبادلت القميص مع إنييستا ولا أزال احتفظ به حتى الآن".

كيكانا اعتبر إنييستا أحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ وله مكانة خاصة في قلبه.

واختتم: "أحب الاحتفاظ بقمصان الفرق التي لعبت لها وكذلك الخصوم لأن كل قميص له ذكرى مميزة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنّ الزمالك خسر نهائي 2016 ولم يحقق دوري أبطال أوروبا أفريقيا منذ 20 عامًا.