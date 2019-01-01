قائد زيمبابوي: لن نعامل محمد صلاح بشكل خاص

نوليدج موسونا نجم منتخب زيمبابوي يؤكد أن فريقه لن يواجه منتخب مصر بهدف إيقاف محمد صلاح هداف ليفربول فقط. نوليدج موسونا نجم منتخب زيمبابوي يؤكد أن فري

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نوليدج موسونا نجم منتخب زيمبابوي على صعوبة مواجهة فريق بلاده أمام مصر في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موسونا وأكد خلالها أن فريقه يدرك القيمة الفنية الكبيرة للمنتخب المصري وقدراته الواسعة على إيذاء مرمى الخصم.

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وقال موسونا: "لا يجب أن يكون هدفنا هو إيقاف محمد صلاح فقط لكن المنافس ككل، لو وقعنا في ذلك الخطأ قد نوقفه لكننا سيتم تدميرنا على يد شخص لا نعرفه".

وأضاف: "علينا أن نتأكد أننا نمتلك القوة المناسبة في كل مركز، وأننا مستعدون للقتال في كل كرة ثنائية، لقد أتينا هنا للعب كرة القدم والقتال، وبكل تأكيد ستكون مواجهة صعبة".

وأكمل: "كل ما اهتم به هو الفريق، حتى لو لم أسجل لكن المهم أنني سأساعد فريقي على تقديم أداء جيد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

جدير بالذكر أن المنتخب الزيمبابوي سيفتتح مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة أمام المضيف مصر في أول لقاءات البطولة.