قائد تشيلسي يبرر أسباب رباعية مانشستر يونايتد النكراء

لكنه يَعد بقصة أخرى أمام ليفربول مساء الأربعاء المقبل

بشكل غير مباشر .. ألقى قائد تشيلسي سيزار أثبيلكويتا باللوم على زملائه المهاجمين، معتبرهم جزءًا من الهزيمة النكراء التي تعرض لها الفريق مساء اليوم على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، وذلك لعدم نجاحهم في استغلال الفرص التي أتيحت لهم قبل استقبال الهدف الأول.

وقال المدافع الإسباني في مقابلة تلفزيونية بعد أثقل هزيمة تعرض لها تشيلسي على يد مانشستر يونايتد "كنا جيدين في الشوط الأول بالرغم من تأخرنا في النتيجة بهدف نظيف، لكن بوجه عام، اليوم لم نتمكن من التسجيل أو الحفاظ على نظافة الشباك، وهذه أهم مناطق في الملعب".

وأضاف "كنا بعيدين جدًا عن منطقة الجزاء، ولم نلعب بأريحية، والأمر متروك لنا لنتحسن أكثر في هذا الجزء من الملعب، كنا نعرف أن التأخر بهدف نظيف لا يعني نهاية المطاف، لكن استقبال الثاني والثالث في غضون 20 ثانية، عقد الأمور علينا".

رقم قياسي لـ تشيلسي مع لامبارد لكنه ليس الذي انتظره بالتأكيد



هذه هي أكبر خسارة لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ufVBWdIWKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وأنهى حديثه "حاولنا العودة بعد ذلك، وهذا منحهم المساحة ليظهروا بشكل أخطر، هل سينسى تشيلسي هذه النتيجة سريعًا قبل مواجهة ليفربول في السوبر الأوروبي؟ ليس لدينا وقت للتفكير، نعرف جيدًا كيف نتعامل مع هذا المستوى العالي في البريميرليج، ومن الآن سينصب تركيزنا على مباراة السوبر، لنظهر بصورة جيدة أمام ليفربول يوم الأربعاء".