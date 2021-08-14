قائد برشلونة: لم نرفض تخفيض الرواتب ونحن أكثر من أراد بقاء ميسي!

سيرجي روبرتو قائد برشلونة الثالث يؤكد أن الأحاديث عن رفض تخفيض الرواتب كاذبة!

فجر سيرجي روبرتو القائد الثالث لنادي برشلونة مفاجأة اليوم عندما أكد أن كل ما تم تداوله عن رفض اللاعبين لتخفيض أجورهم يعد مجرد كذبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "لا فانجارديا"، وأكد خلالها أن نجوم الفريق هم أكثر من أرادوا بقاء ليونيل ميسي.

ما الذي قاله سيرجي روبرتو عن تخفيض الرواتب؟

وقال روبرتو: "كل ما يقال في ذلك الأمر غير صحيح، في العام الماضي وافقنا على تقليل الرواتب جميعنا من اللحظة الأولى، وكان لدينا رغبة في مساعدة النادي، وأن نساهم في استقراره المادي".

وأضاف: "منذ قدوم لابورتا أخبرناه إننا على أتم استعداد، لكن ربما كان كل التركيز هذا الصيف على تجديد عقد ليونيل ميسي، ومرت الأيام".

وأردف: "كنا نتعاون مع النادي منذ اللحظة الأولى، وقرأت الكثير من الأشياء عن رفض البعض للتخفيض، في حين أن العكس تمامًا هو الذي حدث، على قدر معرفتي".

وأكمل: "من أجل أن نقدم المساعدة يجب أن نتفاوض، وهذا ما يحدث مع أي عامل، نحن نريد المساعدة بتخفيض رواتبنا".

ما الذي قاله سيرجي روبرتو عن صافرات جماهير برشلونة؟

وأنهى كلماته: "أن تهاجمك جماهيرك ذلك ليس محببًا، ذلك الهجوم بني على معلومات غير صحيحة، نحن أكثر من أردنا أن يبقى ميسي، لكن المشكلة كانت أكبر من الفريق، الآن على الجماهير أن تدعمنا مع بداية الدوري، لنحاول تحقيق النجاح العظيم".

جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسييداد مساء الأحد على ملعب كامب نو بحضور حوالي 30 ألف متفرج.

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