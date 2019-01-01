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دوري أبطال أفريقيا

قائد الترجي يعود في التوقيت المناسب

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Arabian
مواجهة قوية في انتظاره بدوري الأبطال
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب المدافع وقائد الترجي التونسي، خليل شمام، من المشاركة أمام هورويا كونكاري الغيني في لقاء الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان شمام قد تعرض للإصابة أمام البنزرتي في الدوري التونسي، ليغيب عن المشاركة بقميص بطل أفريقيا لمدة شهر ونصف.

وغاب التونسي عن مواجهتي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث حصد الترجي منها 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة.

وتعد المواجهة صراعاً على مقعد التأهل والصدارة، حيث يأتي من خلفهم الفريق الجنوب أفريقي برصيد 5 نقاط.

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وسيدفع محمد اليعقوبي الثمن بعودة القائد، رغم الأداء الجيد الذي قدمه في الأونة الأخيرة.

ويعد شمام أكثر لاعب تونسي مشاركةً في دوري أبطال أفريقيا برصيد 81 مباراة.

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