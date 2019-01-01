قائد الترجي يعود في التوقيت المناسب

مواجهة قوية في انتظاره بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب المدافع وقائد الترجي التونسي، خليل شمام، من المشاركة أمام هورويا كونكاري الغيني في لقاء الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان شمام قد تعرض للإصابة أمام البنزرتي في الدوري التونسي، ليغيب عن المشاركة بقميص بطل أفريقيا لمدة شهر ونصف.

وغاب التونسي عن مواجهتي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث حصد الترجي منها 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة.

وتعد المواجهة صراعاً على مقعد التأهل والصدارة، حيث يأتي من خلفهم الفريق الجنوب أفريقي برصيد 5 نقاط.

📊 القدّيس يشارك في مباراته رقم 60 في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال 🧤



ثلاث لاعبين فقط شاركوا أكثر منه 👇

🇵🇹 رونالدو بـ 76 مباراة

🇪🇸 إنييستا بـ 64 مباراة

🇦🇷 ميسي بـ 63 مباراة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/XFYkOvrgyE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وسيدفع محمد اليعقوبي الثمن بعودة القائد، رغم الأداء الجيد الذي قدمه في الأونة الأخيرة.

ويعد شمام أكثر لاعب تونسي مشاركةً في دوري أبطال أفريقيا برصيد 81 مباراة.