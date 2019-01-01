الانتقالات
كأس آسيا

قائد إيران: خسرنا من اليابان بسبب الأخطاء الفردية

التعليقات()
Getty Images
إيران ستلعب على المركزين الثالث والرابع في كأس آسيا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أشكان ديجهاني، قائد منتخب إيران، على أنه من الصعب شرح هزيمة منتخب بلاده أمام اليابان، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين.

المنتخب الإيراني ودع منافسات كأس آسيا، من دور النصف نهائي على يد المنتخب الياباني، الذي خسر منه بثلاثة أهداف دون رد.

أشكان قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "اليوم كنا جيدين، ولكن ارتكبنا العديد من الأخطاء، التي أهدت اليابان الفوز بسهولة".

قائد إيران تابع: "اعتقد أننا كنا جيدين، وأفضل منهم، حتى جاء الهدف الأول لليابان، الذي جعلنا نرتبك ولا نستطيع العودة".

اختيارات المحررين

ديجهاني أردف: "لا نستطيع أن ننكر أن المنتخب الياباني قدم مباراة جيدة، ولكننا وقعنا في أخطاء تسببت في الخسارة".

واختتم قائد إيران تصريحاته قائلًا: "أهداف اليابان جاءت بعد أخطاء فردية، هذا الشيء الوحيد الذي استطيع أن أقوله".

المنتخب الياباني صعد إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز في مباراة الإمارات وقطر، والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد.

الموضوع التالي:
يوشيدا يتمنى مواجهة الإمارات في النهائي لهذا السبب!
الموضوع التالي:
على خطى باتيستوتا وكوالياريللا.. رونالدو يضع اسمه في قائمة المسجلين على التوالي في الكالتشيو
الموضوع التالي:
تشكيل الفريقين - الأهلي يهاجم بأجايي ووادي دجلة بالقوة الضاربة
الموضوع التالي:
الدوري المصري - الإسماعيلي يفوز على الاتحاد بهدفين ويصعد للمركز العاشر
الموضوع التالي:
خوان ماتا يحتفل بمرور 5 سنوات له بقميص مانشستر يونايتد
إغلاق