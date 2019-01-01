قائد أرسنال يعلن العصيان على ناديه

موقف اللاعب غير واضح مع المدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أرسنال رفض قائده لوران كوسييلني السفر رفقة بقية الفريق إلى الولايات المتحدة ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وينتهي عقد كوسييلني مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده، في ظل حديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف.

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وقال بيان أرسنال: "كوسييلني رفض السفر للمشاركة في الجولة التحضيرية في أمريكا، نحن نشعر بالأسف من قرار كوسييلني المخالف لقواعدنا".

وأكمل: "نتمنى حل الأمر، ولن نقوم بنشر أي تحديثات بخصوص هذا الأمر في الوقت الحالي".

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وتحدثت تقارير صحفية عن وجود عروض لكوسييلني من بوردو وعدد من الأندية الفرنسية، كما حاول وكيله عرضه على ميلان.

وعاد كوسييلني الموسم الماضي في منتصفه للمشاركة بشكل أساسي بعد تعافيه من إصابة خطيرة في وتر أخيليس.