قائد آرسنال السابق معترفًا: اللاعبون خذلوا فينجر

مدير أكاديمية آرسنال يدافع عن فينجر .. ويُلقي باللوم على أنصاف اللاعبين

تقمص قائد آرسنال السابق بير ميرتساكر، دور المحامي عن كشاف النجوم آرسن فينجر، معترفًا بشكل واضح وصريح، أنه لم يكن المسؤول الأول عن تذبذب النتائج في نهاية حقبته، بل أنصاف اللاعبين، الذين استغلوا ثقة وإنسانية المدرب الفرنسي بشكل عكسي.

وقضى فينجر أكثر من عقدين من الزمن في سُدّة حكم مدفعجية شمال لندن، وعكس سنواته الأولى، التي حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، تغير الحال من النقيض في السنوات الأخيرة، وصلت لحد فشل الفريق في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير.

وسُئل ميرتساكر الذي يشغل الآن منصب مدير أكاديمة آرسنال "هل نقطة قوة فينجر هي نقطة ضعفه؟ أولاً كان يتعامل معنا بإنسانية وكان يثق بشكل لا يُصدق في كل اللاعبين، ولهذا السبب كان يقف بجانبنا على طول الخط".

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وختم مرافعة الدفاع "لقد ربح البريميرليج 3 مرات، وهذا خير دليل على قيمته كمدرب. من جهة أخرى، لم يكن آرسنال بهذا الحجم قبل 2004"، في إشارة واضحة منه إلى أن الأستاذ هو المؤسس الحقيقي لشعبية آرسنال الجارفة التي اكتسبها الفريق بداية من حقبة جيل الغزال الأسمر تيري هنري الذهبية.