ف.ب. شتوتغارت، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات ف.ب. شتوتغارت مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يشارك نادي VfB شتوتغارت هذا الموسم ليس فقط في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، بل أيضًا في الدوري الأوروبي. ولكن لكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرةً، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودي خدمات مختلفين.

هنا ستجدون قائمة بالقنوات التي تبث مباريات VfB Stuttgart مباشرة.

ف.ب. شتوتغارت، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/يبث مباريات ف.ب. شتوتغارت مباشرةً على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة VfB Stuttgart في الدوري الألماني ودوري أوروبا وكأس DFB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

مع انطلاق موسم الدوري الألماني 2025/26، دخلت فترة حقوق بث جديدة حيز التنفيذ، وهي سارية حتى موسم 2028/29. لم تعد قناة Sky هي القناة التي تبث مباريات الدوري الألماني. أصبحت مباريات السبت من اختصاص DAZN، التي تواصل أيضًا بث مباريات الأحد في الدوري الألماني.

ومع ذلك، تظل قناة «سكاي» الوجهة الأهم، حيث تبث مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت بشكل فردي، والمباراة الكبرى مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات فريق VfB عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky Go.

على التلفزيون المجاني، تبث قناة SAT.1، إلى جانب المباراة الافتتاحية، مباريات مساء الجمعة من الجولتين 15 و16، بالإضافة إلى مباراتي الهبوط مباشرة.

IMAGO / Eibner

هل ترغبون في متابعة VfB Stuttgart في الدوري الأوروبي؟ إذاً، فإن RTL هي الوجهة المناسبة. حيث يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. في كل يوم من أيام المباريات، يتم بث مباراة تشارك فيها ألمانيا مباشرةً على RTL أو Nitro.

في البث المباشر على RTL+، يمكن مشاهدة مباريات مختارة من أفضل المباريات في كل يوم من أيام الدوري – إما كمباراة فردية أو في شكل مؤتمر.

تقوم قناة Sky ببث جميع مباريات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB-Pokal) مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض قناتا ARD و ZDF مباريات مختارة في كل جولة على التلفزيون المجاني.

Getty Images

VfB Stuttgart، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض / يبث مباريات VfB مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟ نبذة عن النادي