في 8 مباريات - ميسي يعجز عن التسجيل في كلاسيكو كأس الملك

رغم أن ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو لكن سجله في بطولة كأس الملك سيء

فشل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تسجيل أول أهدافه في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولعب الفريقان 17 مواجهة في كأس ملك إسبانيا، انتصر برشلونة 6 مرات وفاز ريال مدريد في 6 والتعادل حسم 5 لقاءات.

وسجل ميسي 26 هدفًا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد خلال 39 مباراة لعبها أمامهم بجميع البطولات ليصبح الهداف التاريخي للمواجهة التاريخية.

الاسم: سواريز 👀

الوظيفة: هز شباك ريال مدريد 🥅

البيستوليرو سجل 11 هدفًا مع برشلونة في شباك الميرنجي في 13 مواجهة بجميع البطولات 👏 pic.twitter.com/Oih9kXd1ZE — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

ورغم ذلك فإن البرغوث لم يسجل أي هدف قبل هذا في الكلاسيكو ببطولة كأس الملك من أصل 8 مباريات تواجد فيها من بينها نهائيين في 2011 و2014.

وأحرز هداف برشلونة التاريخي 18 هدفًا في الدوري الإسباني و6 في السوبر وهدفين في دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ مباراة الذهاب انتهت بهدف لمثله وشارك ليو بديلًا في آخر 26 دقيقة، كما فاز البلوجرانا في الإياب بثلاثية نظيفة.