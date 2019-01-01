النتائج المباشرة
كأس الملك الاسباني

في 8 مباريات - ميسي يعجز عن التسجيل في كلاسيكو كأس الملك

التعليقات()
GETTY IMAGES
رغم أن ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو لكن سجله في بطولة كأس الملك سيء
بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

فشل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تسجيل أول أهدافه في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولعب الفريقان 17 مواجهة في كأس ملك إسبانيا، انتصر برشلونة 6 مرات وفاز ريال مدريد في 6 والتعادل حسم 5 لقاءات.

اختيارات المحررين

وسجل ميسي 26 هدفًا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد خلال 39 مباراة لعبها أمامهم بجميع البطولات ليصبح الهداف التاريخي للمواجهة التاريخية.

ورغم ذلك فإن البرغوث لم يسجل أي هدف قبل هذا في الكلاسيكو ببطولة كأس الملك من أصل 8 مباريات تواجد فيها من بينها نهائيين في 2011 و2014.

وأحرز هداف برشلونة التاريخي 18 هدفًا في الدوري الإسباني و6 في السوبر وهدفين في دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ مباراة الذهاب انتهت بهدف لمثله وشارك ليو بديلًا في آخر 26 دقيقة، كما فاز البلوجرانا في الإياب بثلاثية نظيفة.

إغلاق