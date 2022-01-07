في واقعة نادرة .. آرسنال يتخلى عن لونه الأحمر !

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي في واقعة نادرة، تخليه عن لونه الأحمر الذي يرتديه منذ بداية ظهوره على الساحة.

الحساب الرسمي للمدفعجية، نشر تغريدة عبر حسابه، بها صورة للاعبيه وهم يرتدون القمصان البيضاء بدلًا من الحمراء.

ووصل الأمر كذلك إلى تغيير صورة الحساب على تويتر من اللون الأحمر إلى نظيره الأبيض.

ويرجع ذلك إلى حالة الحداد التي يعيشها سكان لندن، بمناسبة تعرض 30 مراهقًا للقتل في العاصمة الإنجليزية.

وقال آرسنال عبر حسابه:"العام الماضي تعرض 30 مراهقًا للقتل في لندن، وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ بداية التسجيل".

Last year, 30 teenagers were murdered in London – the highest number in a single year since records began.



No More Red is our campaign with @adidasfootball to support young people in our communities.



🔗 https://t.co/txFfDPq7Jq pic.twitter.com/ibBwHDTpDe — Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022

وأضاف:"لا مكان للون الأحمر، هي حملة جديدة بالتعامل مع شركة أديداس لدعم الشباب في مجتمعنا".

وكانت مباراة آرسنال ضد ليفربول يوم الخميس الماضي، بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة تم تأجيلها بسبب ظروف الريدز.

ويستعد آرسنال لمواجهة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد القادم أمام نوتينجهام فورست.

اقرأ أيضًا ..