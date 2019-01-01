في موسمه الأول.. أنشيلوتي يفشل في تجاوز أي من أرقام ساري

79 نقطة فقط لأنشيلوتي مع نابولي.. أقل مما حققه ساري في أي من مواسمه الثلاثة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فضل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الوصول إلى أي من أرقام ماوريسيو ساري في الدوري الإيطالي بعد نهاية موسمه الأول.

وكان أنشيلوتي قد اختتم موسمه الأول مع نابولي بالخسارة في الجولة الأخيرة أمام مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه الخسارة، انتهى موسم نابولي في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة.

ويعد معدل النقاط هذا هو الأسوأ لنابولي منذ موسم 2015، أي الموسم الذي سبق تولي المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري تدريب الفريق.

وتولى ساري قيادة نابولي بداية من موسم 2016، حيث حقق فيه المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 81 نقطة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وفي موسم 2017 حقق ساري المركز الثالث برصيد 86 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس ووصيفه العاصمي روما.

وفي الموسم الماضي، وصل ساري إلى أعلى أرقامه محققًا 91 نقطة، خلف المتصدر يوفنتوس الذي حقق لقب الدوري السابع تواليًا حينها برصيد 95 نقطة.

وخلال هذا العام، حقق أنشيلوتي مع نابولي المركز الثاني أيضًا، ولكن برصيد 79 نقطة فقط، وهو أقل من أي موسم لساري مع أمراء الجنوب.

يذكر أن نابولي كان قد غادر بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما غادر الدوري الأوروبي من ربع النهائي بعد خسارته أمام آرسنال.