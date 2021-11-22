في مصر .. غضب جم من موسيماني وعودة مرتضى منصور للزمالك

شهد الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، حدثين هما الأبرز، بطليهما هما الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، ومرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك السابق.

غضب جم من موسيماني:

الأهلي واصل انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري المحلي، بهزيمة غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الأخير، في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وعقب المباراة، وخلال المؤتمر الصحفي، سيطرت حالة من الغضب على موسيماني، بعدما سأله أحد الصحفيين على سبب عدم مشاركة عمار حمدي في اللقاء.

وقال المدرب الجنوب إفريقي للصحفي، صاحب السؤال: "تقصد ألا يشارك ميكيسوني أو أحمد عبد القادر في المباراة، كي يشارك عمار؟، من الذي منحنا الركلة الحرة التي سجلنا من هدف الفوز؟، إنه ميكيسوني، ميكيسوني يجيد اللعب في مركز الجناح، على عكس عمار حمدي".

وأضاف: "ميكيسوني لاعب في الأهلي، وله فرصة المشاركة كحسين الشحات وأحمد عبد القادر، وأنا لي حق استبدال أي لاعب، كما أخرجت أفشة ومحمد شريف وبيرسي تاو، ليس لدينا نجم".

مرتضى منصور يعود للزمالك:

أما الحدث الثاني، فيتصدره مرتضى منصور، الذي أعلنت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرارها بعودة مرتضى منصور لرئاسة القلعة البيضاء مرة أخرى بشكل رسمي.

تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. "الشباب والرياضة" تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك pic.twitter.com/Xan8ON6Y6J — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) November 22, 2021

تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. "الشباب والرياضة" تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك pic.twitter.com/Xan8ON6Y6J — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) November 22, 2021

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس مرتضى منصور منذ أكثر من عام، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

لكن الطعون التي قدمها مرتضى أمام عدة جهات، تم قبولها، مؤكدًا سلامة موقفه، ليعود من جديد لمنصبه.

ومن المقرر أن يعود مجلس مرتضى لممارسة مهام عمله، على أن تُجرى انتخابات إجراء مجلس إدارة جديد خلال الفترة المقبلة، لانتهاء الأربع سنوات الخاصة بالمجلس.

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