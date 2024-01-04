في مباراة سرية .. السعودية تهزم لبنان وديًا بهدف نظيف

أولى مباريات السعودية الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023

حقق منتخب السعودية فوزًا متواضعًا في أولى مبارياته الودية استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري.

الفوز جاء على حساب لبنان في ملعب الوكرة بهدف نظيف سجله مهاجم الأهلي فراس البريكان في بداية الشوط الثاني.

وفرض المدرب روبرتو مانشيني حالة من السرية على المباراة، حيث أغلقها أمام الجماهير والإعلام ومنع نقلها تليفزيونيًا، وقد قرر اتباع نفس الأمر مع الوديتين المتبقيتين للأخضر قبل انطلاق البطولة القارية.

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وقد أفادت صحيفة اليوم السعودية أن المدرب الإيطالي لعب كل شوط من مواجهة لبنان بتشكيل مختلف عن الآخر لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للعب.

المنتخب السعودي من المقرر أن يُواجه فلسطين وهونج كونج يومي 9 و10 يناير الجاري قبل مواجهة عُمان في أولى مبارياته في كأس آسيا يوم 16 من نفس الشهر.